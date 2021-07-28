Эксперты Роскачества объяснили, как выбрать арбуз без нитратов

Фото: pixabay.com

При выборе арбузов в магазине покупателям стоит обращать внимание на несколько факторов, в том числе и на время, потраченное на транспортировку плода до товарной точки. Об этом рассказали эксперты Роскачества.

— При выборе арбуза нужно учитывать фактор транспортировки. Чем больше времени требуется на доставку плодов с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым. Оптимальный вариант — это покупать арбузы возле арбузных полей: ягоды там полностью дозревшие, — говорится в сообщении.

Специалисты уточняют, что химические вещества добавляются в продукты с целью напитать их. Так, нитраты добавляют в арбузы в процессе их созревания, однако к концу этого периода вредных веществ в ягоде уже быть не должно.

Самый большой риск получить плод, наполненный большим количеством нитратов, возникает тогда, когда человек срывает недозревший арбуз за неделю до его полной «готовности».

В Роскачестве подытожили, что хороший арбуз должен выглядеть свежим и быть без вмятин. На корке хорошего плода не должно быть рубцов и трещин. Созревшую ягоду можно узнать по матовой корочке иярким полосам.

Звук спелого арбуза должен напоминать вибрацию.

Какие риски может нести в себе употребление ранних арбузов, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

— Важно, чтобы люди понимали, что чем позже они покупают арбуз, тем лучше. То есть самое лучшее время — это примерно вторая половина августа и сентябрь. В этот период они вызревают на территории России без применения всяких химикатов и пестицидов, — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что покупатель может наткнуться на плод, который был выращен в теплицах или на натуральных удобрениях.