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Две женщины попытались сбыть 990 граммов героина на западе Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Две женщины попытались сбыть 990 граммов героина на западе Москвы
Фото: МВД
Россия, Москва, улица Маршала Тимошенко Карта всех событий

Столичные полицейские задержали двух жительниц Подмосковья по подозрению в попытке сбыта почти 990 граммов наркотиков. Об этом в среду, 28 июля, рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, наркотики обнаружили у женщин в возрасте 38 и 43 лет дома на улице Маршала Тимошенко. Они планировали сбывать запрещенные вещества на территории Московского региона в виде закладок.

В ходе досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли 12 свертков с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза установила, что в пакетах находился героин, общая масса которого составляет порядка 990 граммов.

По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу, добавила Гузь.

Похожий случай произошел в середине июля. Тогда правоохранительные органы задержали в лесном массиве на окраине подмосковной Кубинки москвича, который подозревается в сбыте наркотиков. В ходе досмотра в его сумке обнаружены и изъяты три пакета с порошкообразным веществом. В одном из свертков находился мефедрон весом 1,5 килограмма.

Другого мужчину задержали на МКАД с более чем 150 граммами героина. Во время досмотра у него нашли два свертка. Исследование показало, что в них находился героин общей массой более 150 граммов.

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