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Дмитрий Саблин: Строительство школы в Щапове призвано защитить интересы жителей

Павел Гриднев

Общество
Дмитрий Саблин: Строительство школы в Щапове призвано защитить интересы жителей
Фото: Семен Василевич

Продолжается подготовительный этап строительства новой школы в поселке Щапово Троицкого округа. Реализация проекта находится на контроле рабочей группы «Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры», сообщил ее координатор, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин.

— В будущем школа превратится в очень важный образовательный кластер, оснащенный по последнему слову техники. Напомню, что мы отслеживаем работу на большом количестве объектов образования и социальной инфраструктуры в целом. Мы продолжим защищать права горожан, — сказал Дмитрий Саблин.

По информации депутата, сдача школы на 800 учеников, строительство которой включено в Адресную инвестиционную программу Москвы, была намечена на 2023 год, но в связи с многочисленными обращениями жителей решено ускорить темпы строительства. В настоящий момент идет активное обустройство стройплощадки, организация подъездных путей для строительной техники, разработка котлована под фундамент и цокольную часть будущей школы.

изменения и преобразования в ТиНАОшкольное образованиестроительство школы
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