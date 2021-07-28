Александр Мажуга: Новый сервис «Технограда» поможет выпускникам найти достойную работу

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Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга рассказал на встрече с молодежью о новом сервисе по поиску работы, который запустил комплекс «Техноград» на ВДНХ, и отметил, что Москва предлагает все больше современных форматов, которые помогают молодежи выбрать достойную работу по специальности.

— Современным выпускникам вузов зачастую не хватает ресурсов с вакансиями от проверенных работодателей. Благодаря сервису, который предлагает «Техноград», молодые специалисты могут быть уверены в том, что найдут работу у надежного работодателя, — рассказал Александр Мажуга.

На сайте представлены вакансии от компаний малого и среднего бизнеса столицы. Главное же достоинство, по мнению эксперта, заключается в том, что каждый молодой специалист имеет возможность напрямую общаться с будущим работодателем, а не проходить долгие собеседования с представителями рекрутинговых агентств и не искать нужные вакансии на сайтах по поиску работы.

В новом сервисе соискатель может легко найти все интересующие его вакансии, а также получить советы опытного кадрового консультанта.

— Сервис как нельзя лучше подходит для вчерашних выпускников вузов, которые не всегда знакомы с тонкостями трудоустройства и привыкли находить решения в цифровом формате, — уточнил профессор РАН.

Работодатели — партнеры Центра развития карьеры предлагают востребованные вакансии, которые позволяют молодым специалистам реализовать себя в выбранной профессии. Среди представленных на сайте вакансий есть финансовый аналитик, разработчик 1C, маркетолог, контент-менеджер, веб-дизайнер и множество других.

Для того чтобы получить доступ к предложениям работодателей, надо отправить резюме через общую форму сайта, после чего выбрать вакансию и откликнуться на нее. Консультанты центра анализируют полученные резюме, выбирают самые подходящие и передают их работодателю, после чего компании связываются с кандидатом напрямую.

Ранее о начале работы сервиса вакансий на сайте Центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.