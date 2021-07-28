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Директор Музея Победы Александр Школьник поддержал инициативу депутата ГД Ирины Белых

Павел Гриднев

Общество
Директор Музея Победы Александр Школьник поддержал инициативу депутата ГД Ирины Белых
Фото: Сергей Николаев

Директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник поддержал инициативу депутата ГД Ирины Белых по созданию интернет-портала «Благодарная Россия», посвященного выдающимся соотечественникам.

Ранее парламентарий предложила создать проект о людях, прославивших Россию: медиках, сражающихся с пандемией, сотрудниках правоохранительных органов, спортсменах, выступающих на международных соревнованиях, ученых.

— Считаю инициативу Ирины Викторовны правильной и своевременной. Убежден, что каждое время рождает своих героев. И, к сожалению, о многих из них сегодня мы знаем мало. В последние два года мы наблюдали, как на передовую борьбы с коронавирусом вышли наши врачи, как быстро и эффективно ученые разработали вакцину, способную защитить от опасного течения болезни. Мы видим, как смело и мужественно ведут себя спасатели в чрезвычайных ситуациях. Это те каждодневные подвиги, которые заслуживают огромного уважения. Своих героев нужно не только знать, но и поощрять самых достойных, в том числе и общественным признанием, — сказал Александр Школьник.

По его словам, проект «Благодарная Россия» поможет молодым людям найти примеры для достойного поведения, определиться с выбором профессии.

— В создании портала «Благодарная Россия» я вижу важнейший воспитательный ресурс, — подытожил Александр Школьник.

Он добавил, что после того, как в Музее Победы был создан всероссийский исторический депозитарий «Лица Победы» — хранилище народной памяти о людях поколения военного времени, стало ясно, насколько востребованной оказалась идея депозитария. Не только со всей России, но и из многих зарубежных стран стали приходить письма с фотографиями и пронзительными историями о судьбах родственников и близких друзей.

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