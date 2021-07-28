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Названы три знака знака зодиака, которым нужно быть осторожнее при переходе Меркурия

Полина Долганова

Общество
Названы три знака знака зодиака, которым нужно быть осторожнее при переходе Меркурия
Фото: pixabay.com/Tama66

Переход Меркурия в знак Льва начался 28 июля. В этот период все люди начинают особенно активно пытаться продемонстрировать свои сильные стороны, особенно это касается интеллекта и кругозора. Астролог Инна Любимова посоветовала некоторым знакам зодиака быть осторожными в красноречии, а также рассказала, кому не нужно держать себя в руках.

— Внимательным к своим словам нужно быть Водолеям, Скорпионам и Стрельцам, — рассказала специалист.

По словам эксперта, представителям этих знаков важно будет насыщать свои речи фактами, а не размытыми формулировками.

Она добавила, что максимальную пользу из начавшегося периода могут вынести Стрельцы, Овны, Весы и Близнецы.

Астролог подытожила, что с 28 июля знакам зодиака предстоит начать продумывать свои слова и действия и перестать приукрашивать действительность. Самым важным будет то, о чем люди говорят, а не как они выражают свои мысли, передает Пятый канал.

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