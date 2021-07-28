Экономист рассказал, какой кофе подорожает в России

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Рост цен на кофе в российских магазинах — это неизбежный процесс, который продиктован мировым рынком. Дополнительную стоимость продукции могут прибавлять в том числе и сами ретейлеры. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук Леонид Холод.

По словам эксперта, в Россию кофе поставляет не только Бразилия, но и другие страны. Однако именно это южноамериканское государство является главным игроком на рынке.

— Несмотря на то, что к нам поступает кофе в зернах из Малайзии, Колумбии, Индонезии, Африки, латиноамериканских стран, Вьетнама и многих других государств, именно Бразилия является главным «кофейным поясом» планеты и основным поставщиком этого сырья. Следовательно, ситуация в этой стране влияет в целом на кофейный рынок и на ценообразование, — объяснил эксперт.

По его словам, о росте цен на кофе аналитики сообщали еще месяц назад.

— Мы все были в курсе предстоящего увеличения цен на фоне низкой урожайности, вызванной небывалой жарой в Бразилии. Теперь же кофейные плантации оказались в плену аномальных холодов, которые не характерны для этого южного края. Это обстоятельство тоже вызвало дефицит урожая, что в свою очередь повысит стоимость поставок и отпускных цен на кофе, — пояснил Холод.

При этом стоимость напитка в российских магазинах будет зависеть не только от общемировых цен на рынке, но и от цен, которые будут выставлять торговые сети.

— К нам же ведь не только поставляется продукция из Бразилии, но и из других стран, где нет засухи или заморозков. Но из-за общей тенденции роста цен ретейлеры, производители и торговые сети на внутреннем рынке могут спекулировать этим обстоятельством и поднимать ценник на весь сегмент продукции, — предупредил экономист.

При этом эксперт отметил, что далеко не вся кофейная продукция ощутит анонсированное подорожание.

— В основном речь идет об увеличении стоимости сортов премиального класса, которое постоянные потребители продолжат покупать. Что касается напитков низкого ценового порога, их рост цен может коснуться незначительно, — спрогнозировал он.

Собеседник «ВМ» отметил, что в случае, если ситуация с урожаем в странах — поставщиках кофе не изменится, дальнейший рост продолжится и в сентябре.

О том, что цены на кофе могут вырасти на 10–12 процентов в августе текущего года, стало известно в среду, 28 июля. Основной причиной будущего повышения цен назывался резкий рост стоимости сырья, который вызван проблемами с урожаем кофейных зерен в Бразилии.