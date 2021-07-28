Москвича приговорили к трем годам колонии за покупку телефонов на фальшивые деньги

Фото: Вечерняя Москва

Москвича Сергея Погонина приговорили к трем годам лишения свободы за сбыт поддельных купюр. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» рассказала начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, Погонин в интернете купил фальшивые банковские билеты. Мужчина планировал сбыть поддельные деньги во время покупки мобильных телефонов через Сеть.

С января по февраль Погонин четыре раза купил в интернет-магазине мобильные телефоны, за которые заплатил поддельными купюрами. Полиция задержала злоумышленника 16 февраля во время очередной покупки.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанного еще 20 купюр номиналом пять тысяч рублей.

В среду, 28 июля, Останкинский районный суд Москвы приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, заключила Нефедова.

В конце июня произошел похожий случай. Москвичи стали жертвами рецидивиста, который покупал подержанные телефоны за фальшивые деньги.

До этого мошенник взял кредит более чем на 125 тысяч рублей по поддельному паспорту в Москве. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.