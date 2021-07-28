Названы IT‑решения, которые используются для организации работы светофоров
Более 40 тысяч светофоров насчитываются на территории Москвы. Они работают в составе 2,5 тысячи светофорных объектов, взаимодействующих друг с другом на основе различных IT-решений. Такую информацию предоставили в пресс-службе Центра организации дородного движения (ЦОДД).
Один из режимов работы семафоров в столице – локальный. Это означает, что они действуют по заранее заложенной в них программе. Обычно, закладываются такие сценарии, как час пик по утрам, вечерам и в дневные часы.
Существует еще режим координированного управления. Это означает, что светофоры работают в координации, иными словами они связаны между собой. Обычно подобная схема применяется на вылетных магистралях, отмечает РИАМО.
— По этой программе светофоры связаны между собой и работают в синхронном режиме. Таким образом удается пропускать определенное число машин и поддерживать определенную интенсивность на проезжем участке, — объяснили в ЦОДД.
Уточняется, что на территории столицы подобная программа действует на сотне участков. К примеру, на Алтуфьевском, Варшавском шоссе, Ленинском проспекте.