Названы IT‑решения, которые используются для организации работы светофоров

Светофор / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более 40 тысяч светофоров насчитываются на территории Москвы. Они работают в составе 2,5 тысячи светофорных объектов, взаимодействующих друг с другом на основе различных IT-решений. Такую информацию предоставили в пресс-службе Центра организации дородного движения (ЦОДД).

Один из режимов работы семафоров в столице – локальный. Это означает, что они действуют по заранее заложенной в них программе. Обычно, закладываются такие сценарии, как час пик по утрам, вечерам и в дневные часы.

Существует еще режим координированного управления. Это означает, что светофоры работают в координации, иными словами они связаны между собой. Обычно подобная схема применяется на вылетных магистралях, отмечает РИАМО.

— По этой программе светофоры связаны между собой и работают в синхронном режиме. Таким образом удается пропускать определенное число машин и поддерживать определенную интенсивность на проезжем участке, — объяснили в ЦОДД.

Уточняется, что на территории столицы подобная программа действует на сотне участков. К примеру, на Алтуфьевском, Варшавском шоссе, Ленинском проспекте.