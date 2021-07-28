В Кремле прокомментировали слова Байдена о «проблемах» Путина

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Слова президента США Джо Байдена о «проблемах» его российского коллеги Владимира Путина не являются верными. Об этом в среду, 28 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Они (высказывания — прим. «ВМ»), как минимум, неверны по своей сути, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого «ВМ» писала, что американский лидер Джо Байден считает, что у Владимира Путина, есть «проблемы». Об этом сообщалось в пресс-пуле Белого дома. В сообщении отмечалось, что речь Байдена относилась к прошедшим в Женеве переговорам с Путиным. Байден также имел в виду, что глава РФ может распоряжаться лишь нефтью и ядерным оружием.

Кроме того, во вторник, 27 июля, президент Америки в ходе своего выступления в офисе директора разведки заявил, что Владимир Путин осведомлен, что американское разведсообщество превосходит российские разведывательные силы и этот факт «адски беспокоит» Путина.

27 июля Кремле оценили выполнение женевских договоренностей Путина и Байдена. По этому вопросу Дмитрий Песков заявил, что договоренности выполняются. Представитель Кремля также добавил, что наличие контактов между странами является очень важным пунктом в выполнении заявленных договоренностей.