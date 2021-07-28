«Мужчины-отцы – тоже люди!»: эксперт рассказал, зачем отмечать День отца

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Минтруд подготовил проект о праздновании в РФ Дня отца в третье воскресенье октября. В стране отмечается День матери, а вот мужчины праздником были обделены. О том есть ли в нем потребность у общества в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал Эдвард Лисовский, основатель движения чайлдфри.

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Зачем нужен День отца

— Я всячески «за» эту инициативу. Давайте подумаем: в большинстве случаев после развода детей отдают матерям. Большинство в нашем обществе за женщин, а не за мужчин, которые тоже делают вклад. Нельзя поменять мир сразу: можно делать небольшие шаги. Мужчины-отцы – тоже люди! Какой у нас главный праздник после 9 Мая и Нового года? 8 Марта! А день отца у нас будет на 125 месте после Дня флориста и Дня журналиста. Мужчины делают очень большой вклад с точки зрения отцовства. Роль отцов сейчас недооценивают, надо на это обращать внимание, — считает эксперт.

В федеральном Минтруде отметили, что День отца отмечают более чем в 15 регионах РФ.Предложение о введении праздника на всей территории страны поступало уже не раз, но итоговое решение не было принято.