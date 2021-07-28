Эксперт рассказал, подешевеют ли авиабилеты после появления лоукостера от S7

Фото: avia.mvsm.ru

С учетом уже имеющегося опыта с лоукостером «Победа» новый проект компании S7 Group имеет все шансы для того, чтобы привлечь дополнительных пассажиров и увеличить пассажиропоток. Об этом «Вечерней Москве» рассказал главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

— Идея S7 Group о создании лоукостера в определенной степени отталкивается от того опыта, который есть у «Победы», где все получилось очень интересно и бизнес заработал не только за счет того, что они у кого-то «отъели» пассажира, а потому, что еще и создали новый спрос. И те, кто раньше не летал, начали это делать за счет более низких цен и появления новых направлений. С учетом этого опыта есть основания полагать, что проект S7 Group также сможет привлечь новых пассажиров и увеличить пассажиропоток, — отметил собеседник «ВМ».

По мнению Борисова, пассажиропоток зависит не от количества авиакомпаний, а от тех возможностей, которые они предлагают. Интересные ценовые предложения всегда создают новый спрос на авиаперелеты. Также эксперт добавил, что любое увеличение предложений в части авиаперевозок всегда положительно сказывается и на туристическом потоке. В таких условиях, считает собеседник «ВМ», новый лоукостер принесет пользу внутреннему туризму.

Как добавил Борисов, в рамках существующей модели у авиакомпаний, безусловно, есть определенные ограничения касаемо снижения цен. Поэтому просто так дополнительно понизить стоимость билетов уже сейчас невозможно. По его мнению, гражданская авиация все эти годы жила за счет высокого спроса на международные линии, где «маржа была совершенно другая». Так что в нынешней ситуации многие авиакомпании и так летают в убыток себе, заключил эксперт.

В среду, 28 июля, российский холдинг S7 Group заявил о создании собственного лоукостера. Известно, что в нем будут задействованы самолеты Airbus 320 neo. Они рассчитаны на 186 пассажиров. Запустить полеты бортов лоукостера планируют в июле 2022 года.