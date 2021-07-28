Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 вышли в финал Олимпиады-2020

Фото: instagram/rus3x3

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 разгромила Сербию и вышла в финал Олимпийских игр в Токио. Игра завершилась со счетом 21:10.

Самым результативным игроком стал Александр Зуев — в его активе 11 очков. Российские баскетболисты встретятся в финальном матче со сборной Латвии, которая обыграла бельгийцев со счетом 21:8.

Игра за золотые медали состоится в среду, 28 июля, в 16:25.

Женская сборная России по баскетболу 3х3 также примет участие в финале Олимпиады после победы над китаянками со счетом 21:14.

Самой результативной стала Юлия Козик, набравшая десять очков. Еще девять баллов в активе Ольги Фролкиной. В финале соперницами россиянок станет команда США.

В пятый день Олимпиады российский теннисист Даниил Медведев прошел в четвертьфинал в мужском одиночном разряде. В 1/8 финала спортсмен одержал победу над итальянским теннисистом Фабио Фоньини. Встреча, состоявшая из трех сетов, завершилась со счетом 6:2, 3:6 и 6:2.

В предстоящем этапе россиянин сыграет против испанца Пабло Карреньо Буста. Матч запланирован на четверг, 29 июля, и начнется в 05:00.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.