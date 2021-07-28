Эксперты объяснили, когда россияне достигнут популяционного иммунитета к COVID-19

SMOL6905.JPG / Фото: Владимир Смоляков «Вечерняя Москва»

Пандемия не закончится в 2022 году. Такое заявление сделал специалист центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов. По его мнению, для завершения всех процессов потребуется несколько лет.

Георгий Викулов, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист, иммунолог-аллерголог и Юля Геллер, жительница Израиля, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, когда стоит ждать формирования популяционного иммунитета, необходимого для окончания пандемии.

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Что значит справиться с пандемией

— В Израиле, несмотря на подъем заболеваемости, нет смертности, и это характерно для стран, которые достигли популяционного иммунитета. Что значит победить пандемию? Это прекращение смертей от коронавируса, прекращение тяжелых госпитализаций, сокращение числа пациентов в палатах интенсивной терапии. Инфекция должна быть локализованной и не перегружать систему здравоохранения. С таким темпами вакцинации в России это, дай бог, формирование коллективного иммунитета случится в конце октября – в ноябре, — заявляет Георгий Викулов.

Жительница Израиля Юлия Геллерт рассказывает, что из-за вакцинации число тяжелобольных в Израиле заметно сокращается.

— Один из основных факторов, действует ли вакцина, — это количество тяжелобольных и занятые койки в больницах. Из 9 миллионов жителей Израиля 108 тысяч находятся в тяжелом состоянии, из них только 15 находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Я вижу, что прививка помогла.

Напомним, что сейчас на территории станы идёт масштабная вакцинация от коронавируса — прививку можно получить бесплатно в прививочных пунктах. Московским пенсионерам, чей возраст перешел 65-летний рубеж, после постановки второй вакцины вручают подарочные боксы.