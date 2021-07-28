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Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией

Елена Фролова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Кампания по вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции продолжается в России. Однако есть люди, у которых процедура вакцинации провоцирует страх. В научном мире он называется трипанофобией — неконтролируемой тревогой и паникой перед инъекциями и иглами. Как преодолеть такой внутренний барьер, рассказал психолог Евгений Идзиковский.

— Как правило, у многих людей страх сопровождается картинками в голове. Они прокручивают определенный сценарий чего-то плохого, что с ними может случиться. Важно обращать на это внимание и попробовать «домотать» картинки целиком, посмотреть, куда человека заводит бессознательное и обратить внимание на определенные факторы, — пояснил эксперт.

Например, нужно понять, что худший сценарий скорее всего невозможен. Еще необходимо принять тот факт, что ситуация никого не убьет.

— Да, человека уколют, при этом боль он почувствует примерно на полтора по шкале из десяти пунктов. Нужно этого бояться? По-моему, нет. Это точно можно пережить, — добавил Евгений Идзиковский.

Кроме того, психолог посоветовал создать так называемый контур-опыт, то есть вспомнить 15-20 раз, когда все с человеком или его знакомыми было хорошо, отмечает «Радио 1».

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