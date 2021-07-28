Диетолог дала советы, как помочь организму запастись витаминами перед осенью

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Много витаминов организму принесут созревающие в августе овощи, фрукты и бахчевые культуры. Таким образом, можно запастись полезными минералами и подготовиться к осени и зиме. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Герасимова.

— Желательно сделать акцент на сезонные овощи, ягоды и фрукты, которые произрастают в средней полосе нашей страны. Из овощей, к примеру, это капуста, свекла и морковь. Среди фруктов и ягод много пользы принесут вишня, слива и яблоки. Из южных культур — черешня и абрикосы, — разъяснила диетолог.

Она также добавила, что август считается сезоном ягод. Можно впрок запастись клубникой, малиной и облепихой. Для этого стоит заморозить их в холодильнике. Помимо этого, в последний месяц лета наступает сезон арбузов и дынь.

— При этом важно помнить, что желательно проверять арбузы на нитраты. Кроме того, лучше следовать правилу: все хорошо в меру. То есть нужно придерживаться рекомендованной порции для бахчевых культур: три дольки, — пояснила Наталья Герасимова.

Традиционно август является самым щедрым на овощи и фрукты месяцем. Во второй его половине наступает время сбора урожая, отмечает РИАМО.