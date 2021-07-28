В Совфеде посоветовали Байдену быть повежливее с Россией

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президенту США Джо Байдену необходимо быть повежливее с Россией, так как только она является единственным центром силы, балансирующим мощь Китая. Об этом заявила сенатор Ольга Ковитиди в среду, 28 июля.

— США стоит быть поосторожнее и повежливее с Россией, поскольку в противостоянии Пекину, которое станет главной задачей Америки на долгие годы, единственным центром силы, позволяющим сбалансировать мощь Китая, является Россия, — рассказала она.

Слова Ковитиди прозвучали в ответ на заявление Байдена, который считает, что у российского лидера Владимира Путина есть «проблемы».

Речь Байдена, как пояснили в Белом доме, относилась к прошедшим в Женеве переговорам с Путиным. Байден также имел в виду, что глава России может распоряжаться лишь нефтью и ядерным оружием.

Сенатор подчеркнула, что похожие заявления звучат не в первый раз из уст президентов США, а «заезженный» миф о российской угрозе принес миллиарды долларов Пентагону и близким к нему транснациональным компаниям. Однако это ничего не дало простым американцам, приводит ее слова РИА Новости.