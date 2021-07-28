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В народе 29 июля прозвали Афиногеном или Финогеевым днем. Церковь в эту дату почитает память священномученика Афиногена и десяти его учеников.

По народным поверьям, в этот день нельзя злиться. Вместо этого нужно отправиться в гости или пригласить близких к себе домой. Считается, что так можно привлечь удачу и благополучие до конца года. Также в этот день нельзя проводить уборку в доме, чтобы не вымести из жизни здоровье, достаток и благополучие. Сотрудникам не рекомендуется просить повышения зарплаты или должности. 29 июля нельзя смотреть по сторонам, выходя из дома, так как это может привлечь в жилище беду.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как 29 июля привлечь удачу и благополучие на целый год

Приметы погоды в этот день гласят: если будет густой туман — осенью ожидается множество грибов. Коршуны в небе являются предвестниками жаркой погоды, а если мыши начнут есть посевы — то не миновать холодной зимы.

29 июля отмечается Международный день тигра. Его учредили в 2010 году на международном форуме в Санкт-Петербурге «Тигриный саммит» по проблемам сохранения популяции этого хищного животного.

Инициаторами учреждения даты выступили участвовавшие в форуме 13 государств, в которых тигры еще обитают. В ходе мероприятия также была разработана и принята программа восстановления тигриной популяции, рассчитанная на 2010–2022 годы. Ее целью является увеличение количества тигров в два раза за обозначенный период.

В дикой природе осталось не более пяти тысяч особей. За последнее столетие численность тигров уменьшилась в 25 раз, что поставило их под угрозу исчезновения.

В 2013 году президент России Владимир Путин подписал два закона, согласно которым за продажу и убийство редких кошачьих видов грозит уголовная ответственность, также были расширены полномочия егерей и инспекторов при борьбе с браконьерами.

58 лет назад состоялся первый полет самолета Ту-134. Он вошел в историю гражданской авиации как самый массовый и популярный советский авиалайнер.

Ту-134 предназначался для авиалиний малой и средней протяженности, его спроектировали в начале 1960-х годов в Конструкторском бюро под руководством Андрея Туполева. Серийный выпуск лайнера осуществлялся в Харьковском авиационном производственном объединении с 1966 по 1984 годы.

Всего были созданы 854 различные модификации самолета. С 2013 года постепенно все Ту-134 выводятся из эксплуатации, поскольку они устарели морально и физически.

29 июля 1974 года в структуре КГБ была создана элитная спецгруппа «А» («Альфа»). Ее целью была борьба с терроризмом, захватом заложников, транспорта и дипломатических объектов.

Группа имела шесть подразделений в Киеве, Минске, Краснодаре, Алма-Ате, Свердловске и Хабаровске. В ее состав могли попасть сотрудники КГБ со стажем оперативной работы от трех лет и годные по состоянию здоровья для полетов в космос.

После распада СССР и реорганизации КГБ «Альфа» была временно передана в подчинение ФСО и получила дополнительные функции по охране высших лиц. В 1995 году группа антитеррора возвратилась в структуру ФСБ.

В этот день родились художник Иван Айвазовский, композитор Игорь Крутой, испанский автогонщик Фернандо Алонсо, а также актер Сергей Горобченко.

Именины отмечают Павел, Федор, Иван, Яков, Петр, Юлия, Валентина и Алевтина.