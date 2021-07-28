ВВП России вернулся к допандемийному уровню

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Валовой внутренний продукт России в июне 2021 года достиг уровня четвертого квартала 2019 года — последнего квартала перед пандемией коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные обзора Министерства экономического развития РФ «О текущей ситуации в российской экономике», опубликованного в среду, 28 июля.

Согласно документу, ВВП показал рост в 0,1 процента по отношению к уровню четвертого квартала 2019 года, с исключением сезонности.

Прирост ВВП в сравнении с июнем 2020 года составил 8,5 процента, с июнем 2019 года — +1,9 процента. По итогам второго квартала 2021 года прирост показателя составил 10,1 процента к июню 2020 года и на 1,5 процента — ко второму кварталу 2019 года.

Как отмечают в Минэкономразвития, с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев 2020 года, сформированная под влиянием карантинных ограничений. Годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет также использоваться сопоставление с четвертым кварталом 2019 года, с исключением сезонности.

В обзоре также говорится, что реальные доходы населения по итогам второго квартала 2021 года приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года, сообщает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин 19 июля рассказал, что рост ВВП по итогам 2021 года будет близок к четырем процентам. Глава государства призвал использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей.

27 июля Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз по динамике ВВП России в сторону улучшения, повысив показатель ожидаемого роста на 0,6 процентного пункта — до 4,4 процента.