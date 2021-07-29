Глава ВЦИОМ рассказал об отпускных предпочтениях россиян

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Самыми популярными у россиян направлениями для отдыха остаются Турция и Египет. Об этом рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По словам Федорова, Турция и Египет по-прежнему остаются всероссийскими здравницами, а новости о возобновлении авиарейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду были восприняты жителями России очень позитивно.

Вместе с тем социологи фиксируют «опасения, что все это ненадолго», что объясняет ценовой ажиотаж: билетов пока мало, а спрос на них подогревает рост цен, рассказал глава ВЦИОМ.

Среди остальных государств, авиасообщение с которыми пока не восстановлено в полном объеме, россияне больше всего ждут открытия границ с Италией и Францией, цитируют Федорова «Известия».

После восстановления авиасообщения с Турцией 22 июня российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу зарубежных пляжей. При этом количество россиян, которые готовы вакцинироваться от коронавируса ради отпуска на курортах Краснодарского края, в шесть раз уступает количеству тех, кто сделал бы прививку ради отдыха за границей.