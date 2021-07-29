Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава ВЦИОМ рассказал об отпускных предпочтениях россиян

Татьяна Плотникова

Общество
Глава ВЦИОМ рассказал об отпускных предпочтениях россиян
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Самыми популярными у россиян направлениями для отдыха остаются Турция и Египет. Об этом рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По словам Федорова, Турция и Египет по-прежнему остаются всероссийскими здравницами, а новости о возобновлении авиарейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду были восприняты жителями России очень позитивно.

Вместе с тем социологи фиксируют «опасения, что все это ненадолго», что объясняет ценовой ажиотаж: билетов пока мало, а спрос на них подогревает рост цен, рассказал глава ВЦИОМ.

Среди остальных государств, авиасообщение с которыми пока не восстановлено в полном объеме, россияне больше всего ждут открытия границ с Италией и Францией, цитируют Федорова «Известия».

После восстановления авиасообщения с Турцией 22 июня российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу зарубежных пляжей. При этом количество россиян, которые готовы вакцинироваться от коронавируса ради отпуска на курортах Краснодарского края, в шесть раз уступает количеству тех, кто сделал бы прививку ради отдыха за границей.

Читайте также:
ЕгипетТурцияВЦИОМ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Все мнения
О проекте