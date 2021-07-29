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Россияне объяснили, почему не кладут трубку при звонках мошенников

Татьяна Плотникова

Общество
Россияне объяснили, почему не кладут трубку при звонках мошенников
Фото: pixabay.com

Свыше трех четвертей россиян (76 процентов), принявших участие в опросе ВТБ, сталкивались с телефонным мошенничеством, в том числе неоднократно. Однако лишь 45 процентов респондентов кладут трубку, поняв, что им звонит злоумышленник.

Защиту от нежелательных номеров используют половина участников исследования, но 84 процента все равно отвечают на звонки мошенников. После приветствия вешают трубку лишь 45 процентов опрошенных, а каждый четвертый продолжает разговор с целью «потроллить» злоумышленников.

Остальные респонденты признались, что из любопытства продолжают беседу, чтобы выяснить, точно ли это звонят злоумышленники.

Только четверть россиян, которым звонили телефонные мошенники, обращаются в правоохранительные органы. Еще 67 процентов обсуждают случившееся со знакомыми, предупреждают близких, а также блокируют номер злоумышленников и перезванивают в банк, пишут «Известия».

Корреспонденты «Вечерней Москвы» узнали, сможет ли новый сервис МВД защитить россиян от телефонных мошенников. Эксперты поделились своими мнениями о том, как приложение будет защищать граждан и насколько охотно пользователи будут устанавливать его на телефоны.

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