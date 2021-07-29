Почти 30 машиномест выставили на торги на юге Москвы

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, 5к1 Карта всех событий

В районе Москворечье-Сабурово выставлено на торги 27 машиномест, рассказали в Центре управления городским имуществом столицы.

Как уточнил заместитель генерального директора Центра Артем Сурженко, приобрести парковочные места по выгодной цене предлагают москвичам по адресу улица Борисовские Пруды, дом 5, корпус 1.

Паркинг имеет удобный выезд на Каширское шоссе, станция метро «Борисово» расположена в пяти минутах езды. Вблизи паркинга расположен парк, общеобразовательные учреждения и салон красоты.

Площадь машиномест варьируется от 7,3 до 18,8 квадратных метра. Начальная цена составляет от 312 тысяч до 877 тысяч рублей. Заявки принимаются до 26 августа, торги состоятся 1 сентября 2021 года, сообщается на официальном сайте Центра управления городским имуществом Москвы.

С начала 2021 года Москва реализовала на торгах по продаже и аренде 61 земельный участок общей площадью 22,3 гектара, что сопоставимо с показателями 2020 года. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, 50 участков город сдал в аренду, а 11 участков передал на продажу.