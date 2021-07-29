Названы случаи, при которых брак можно зарегистрировать на дому

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В июле этого года Минюст России выпустил указ, согласно которому у граждан появится возможность регистрировать браки дома, в медицинских учреждениях, а также в иных организациях. Многие молодожены с нетерпением ждут новый формат выездной регистрации брачного союза.

Юристы утверждают, что дополнительных разъяснений к указу Минюста еще нет. Также не поясняются обстоятельства, при которых можно вызывать сотрудника ЗАГС на выезд.

При этом экспертное сообщество придерживается мнения, что в ЗАГСы должны оказывать платные услуги выездной регистрации при любых условиях. Иными словами, женить за деньги в любом месте.

В ЗАГСах придерживаются иной точки зрения: регистрация за пределами госучреждения должна осуществляться только по очень уважительной причине. К таким причинам, например, относят болезнь одного из супругов.

— Нежелание явиться в органы ЗАГС — это не основание для того, чтобы регистрировать заключение брака не в помещениях органов ЗАГС, — заявил заместитель председателя петербургского комитета по делам ЗАГС Петр Васьков.

Таким образом, в настоящее время сотрудники ЗАГС пока не приезжают к молодоженам без наличия у них уважительной причины, передает Пятый канал.

Согласно приказу Министерства юстиции РФ, зарегистрировать брак дома или в больнице можно будет при наличии особых обстоятельств, которые следует изложить в заявлении в ЗАГС. Если специалисты органов ЗАГС обнаружат основания для отказа в такой регистрации, об этом сообщат заявителю в письменной форме.

Регистрация брака на дому и в больнице будет осуществляться в соответствии с обычной процедурой. Время проведения процедуры не должно превышать 150 минут с учетом времени специалиста в пути до места заключения брака.