Семейный психолог рассказала, как побороть страх перед новым знакомством

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Дистанционный формат работы лишил многих граждан одного из важных методов налаживания личных отношений — служебного романа. Некоторые люди не жалуют виртуальные знакомства, однако при этом стесняются подходить к незнакомцам на улице или в кафе.

Как рассказала семейный психолог, психотерапевт Олеся Маряева, сначала нужно изучить суть проблемы, а именно — попытаться понять, откуда появляется стеснение при знакомстве.

— Чаще всего это чувство идет из детства. Вероятно, ребенка высмеивали за неправильно сформулированную фразу, одергивали тогда, когда он хотел высказать мысль, и так далее, — пояснила эксперт.

При этом она добавила, что со стеснительностью можно бороться. Однако, так как любить и дружить человеку хочется уже сейчас, а не после длительной психотерапии, эксперт посоветовала постараться самостоятельно решить возникшую деликатную проблему.

— Во-первых, можно попробовать понять, что служит останавливающим фактором, что вызывает страх? Отказ? А потом надо подумать, что человек потеряет, если подойдет к кому-то, чтобы познакомиться. На самом деле, ничего страшного не случится, — подчеркнула Олеся Маряева.

По словам психотерапевта, худший вариант в данной ситуации, когда все остается на своих местах, то есть люди так и останутся незнакомцами, отмечает «Москва 24».