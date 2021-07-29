Петр Бирюков: Уровень долгов за коммуналку в Москве снизился на 40 процентов

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В четверг, 29 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о центре управления Комплекса городского хозяйства. Его создание предполагает в первую очередь внедрение систем цифровизации.

Всего Комплекс городского хозяйства насчитывает полмиллиона человек в своем составе. Ручной режим управления будет сменен на цифровые технологии.

— Сотни обращений граждан также будут идти через этот центр, — сказал заммэра. — Также через центр будут идти сигналы о прорывах на сетях.

Рассказал также глава Комплекса городского хозяйства о задолженностях москвичей за коммунальные услуги. Так, за прошедший год уровень долгов снизился на 40 процентов.

— В прошлом году из-за пандемии москвичам разрешили отсрочить оплату коммунальных услуг. Но в течение трех месяцев долги были погашены, — заявил Петр Бирюков.

Петр Бирюков рассказал также, что с начала года в Москве провели более миллиона анализов воды.