Вирусолог поддержал идею смешивания вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca

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Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических испытаний комбинации вакцин от новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Вирусологи уверены, что подобная комбинация даст более продолжительную защиту.

Вместе с тем это станет первым шагом к взаимному признанию препаратов. Исследования начались 26 июля и продлятся до 2 марта 2022 года. Их проведут в пяти медицинских организациях. Участниками испытаний станут 150 человек. Добровольцам введут вакцины внутримышечно. Основные задачи – выяснить, насколько безопасна комбинация препаратов в борьбе с коронавирусом, а также изучить ее иммуногенность.

По информации РФПИ, российский «Спутник Лайт» можно сочетать с другими вакцинами с целью увеличения их эффективности. Так, можно успешно побороть новые мутации инфекции, отмечает телеканал 360.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев считает отличной идею комбинации препаратов. По его словам, попытка проведения подобных исследований уже была предпринята. Однако тогда Минздрав отклонил заявку в связи с нехваткой документов.

Тем временем, врач-фармаколог клинической больницы Святителя Луки Людмила Исаева рассказала, чем отличаются вакцины от COVID-19.

— Разработанные российскими специалистами три препарата от коронавирусной инфекции – разные. Важно отметить, что методы их создания были апробированы еще давно. Так, «Спутник V» — векторная вакцина, как препарат от вируса Эбола. Это означает, вектором является аденовирус. Вектором называется переносчик антигена — небольшого кусочка короновируса, — объяснила специалист.

Подробней об отличиях препаратов Людмила Исаева рассказала, объяснив процесс их производства. То есть сначала ученые изучают сам вирус, его строение. Обычно все они состоят из ядра, в котором есть или ДНК, или РНК.

Потом, по словам фармаколога, ученые определяют, какой вирус взять: живой или убитый. Например, «КовиВак» является цельно-вирусным препаратом, но инактивированным. Можно создать полностью синтетическую вакцину, как «ЭпиВакКорону». Как объяснила эксперт, в основе последней нет ни живого, ни убитого вируса. В ее основе находятся аналоги участков белков, отмечают «Невские новости».