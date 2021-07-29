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Жители Преображенского и Северного Медведкова выберут площадки для фестивалей

Полина Долганова

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Жители Преображенского и Северного Медведкова выберут площадки для фестивалей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Большая Черкизовская улица, владение 125.Карта всех событий

Голосование, посвященное обустройству круглогодичной ярмарки в Преображенском, началось в проекте «Активный гражданин».

Жителям района предоставят возможность высказать свое мнение на тему обустройства площадки по адресу Большая Черкизовская улица, владение 125.

Те пользователи, которые захотят предложить альтернативный вариант площадки для проведения мероприятия, смогут воспользоваться опцией «Предложить свой вариант». Проект благоустройства территории ярмарки будет разработан после завершения голосования.

Крытые круглогодичные ярмарки в столице открыты для гостей с 2017 года. В настоящее время таких площадок в Москве насчитывается 47.

Так, жители Северного Медведкова с помощью «Активного гражданина» смогут выбрать место для проведения фестиваля в рамках цикла «Московские сезоны». Организовать аналогичную площадку предлагается и на улице Грекова.

Площадки «Московских сезонов» можно найти практически в любой части столицы, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

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