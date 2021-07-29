Свыше 200 автомобилей приехало на подмосковные кинопаркинги в июле

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 200 автомобилей приехало на сеансы фильмов под открытым небом по проекту «Кинопаркинг», который был запущен на территории Московской области, за июль. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Четыре площадки проекта были развернуты на территории трех подмосковных городских округов. «Кинопаркинг» является программой, которую совместно разработали специалисты ведомства и Мособлкино. Во время кинопоказов изображение выводилось на большой экран, а звук транслировался прямо в машину.

Въезд на такие кинопоказы осуществляется бесплатно. Показ фильмов, как правило, начинается в 21:45 по московскому времени. От владельцев автомобилей требуется только заранее ознакомиться с расписанием сеансов.

В течение 2020 года на территории Московской области было проведено порядка 400 сеансов на 28 площадках в 17 городских муниципальных округах. Около 12 тысяч машин приехали посетить киносеансы под открытым небом за указанный временной промежуток, отмечает РИАМО.