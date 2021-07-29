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Появилось видео аварии с участием автобуса на Большой Академической улице в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео аварии с участием автобуса на Большой Академической улице в Москве
Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Академическая улица Карта всех событий

В Сети появилось видео ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, которое произошло на севере Москвы 29 июля. На опубликованных кадрах видно, как легковушка следует по крайней правой полосе трехполосной дороги.

В какой-то момент водитель начинает перестраиваться в центральную полосу из-за дорожного ограждения, которое перекрывает крайнюю полосу почти целиком.

Видео: Telegram / Новости Москвы

Водитель не успевает завершить маневр и «цепляется» левым крылом за ограждение — машину резко разворачивает поперек проезжей части, и в ее правый борт врезается автобус.

Инцидент произошел на Большой Академической улице. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, в результате происшествия пострадавших нет.

По данному факту проводится проверка.

Трагическое ДТП произошло утром 29 июля в Подмосковье на девятом километре Тураевского шоссе в Лыткарине. Автомобиль марки BMW съехал в кювет, после чего загорелся. Погибли три человека.

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