Астрологи объяснили, как «правильно» загадывать желание на падающую звезду

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Чтобы загаданное во время звездопада желание сбылось, необходимо произнести его в определенный промежуток времени. Такого мнения придерживаются астрологи.

Летний звездопад ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Специалисты Барнаульского планетария отмечали, что самые яркие вспышки персеид можно будет наблюдать в период с 23:00 по московскому времени 12 августа по 4:30 13 августа, когда звездопад достигнет своего пика. В период такой активности Вселенная может услышать мечты людей и исполнить их.

Астрологи рекомендуют найти место, где особенно хорошо видны звезды. Выбрав площадку, необходимо сконцентрироваться на своей самой заветной мечте.

Когда человек соберется с мыслями, ему нужно повернуться лицом к востоку. Эксперты считают, что в таком положении Вселенная наиболее открыта к человеческим просьбам. Озвучить желание важно сразу, как только с неба начнут падать звезды, предупредили астрологи. Сказать желание можно также мысленно, про себя.

После ритуала необходимо «отпустить» свое желание во Вселенную, но не зацикливаться на нем. По мнению астрологов, мечта исполнится только тогда, когда настанет время, пишет Пятый канал.