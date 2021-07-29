Стало известно, что влияет на точность ПЦР-тестов

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Качество прибора, на котором проводится анализ, влияет на точность ПЦР-тестов. Такие устройства постоянно совершенствуются. Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

— Качество ПЦР-тестов определяют характеристики приборов. Современные дают очень хорошую чувствительность. В связи с этим чем более прибор совершенен, тем точнее тест. То есть в тех лабораториях, где оборудование меняют на новое, там и будет проходить более качественное тестирование, — объяснила эксперт.

По ее словам, немаловажная роль в увеличении точности таких тестов отведена повышению уровня знаний о вирусе.

— То есть для того чтобы определить нужную последовательность генного материала, необходимо очень хорошо знать особенности вируса. Когда задается более точная последовательность, увеличивается чувствительность теста, — подчеркнула Лариса Попович.

Она также рассказала, что за последнее время в нашей стране ситуация с ПЦР-тестами значительно улучшилась, а с появлением COVID-19 такой вид тестирования превратился в достаточно серьезную отрасль научной промышленности, отмечает «Радио 1».