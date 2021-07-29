Выставка «Уязвимые. Африканский дневник» откроется в Музее Востока

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Государственный музей Востока представляет выставку Ольги Мичи «Уязвимые. Африканский дневник».

Посетители увидят 35 художественных фотографий, которые повествуют о культурном своеобразии этносов современной Восточной Африки, проживающих на юге Эфиопии, севере Кении и Танзании. Их кочевой образ жизни находится под угрозой, а традиции масаи, хамар, самбуру и мурси переплетаются с артефактами европейской цивилизации.

Образы, представленные в экспозиции, объединены в серию «Уязвимые». Но люди на фотографиях не беспомощны — их образ жизни в суровом климате, полный природных опасностей и строгих обрядовых практик, был бы непосилен для любого из «цивилизованных». Некоторые носят трофеи, добытые на охоте на таких животных, которых жители стран Запада, встречают только на безопасном удалении. Каждое лицо, каждое тело раскрывает богатую внутреннюю жизнь.

Важной частью проекта являются предметы культуры и искусства, материально воплощающие фотографическую серию. Посетители увидят более 20 подлинных предметов искусства.

Выставка открыта с 13 августа по 5 сентября, сообщается на сайте музея.