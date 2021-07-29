Посла Молдавии в России вызвали для консультаций на родину

Фото: Пресс-служба Совфеда

Посла Молдавии в России Владимира Головатюка вызвали в Кишинев для консультаций. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Предполагается, что после консультации будет даваться оценка деятельности дипломатической миссии. Кроме того, в Молдавии будут рассматривать «аспекты, которые касаются поведения» посла.

В прессе ранее появлялись сообщения о том, что Головатюк был замешан в скандале сексуального характера, из-за чего Молдавия его отзывает.

— До разъяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментирования информации, появившейся в национальной прессе, отмечая, что в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению, — приводит РИА Новости заявление ведомства.

До этого сообщалось, что непризнанная Приднестровская Молдавская республика нацелена на продолжение диалога с Молдавией. Сообщалось, что для Республики Молдова характерно смещение переговорной повестки после очередного этапа избирательных процессов. Однако приднестровская сторона готова к продолжению переговоров и надеется на повышение активности в этом направлении, уточняет глава республики.