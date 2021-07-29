Выплаты на школьников. Эксперты подсчитали, что можно купить на выделенные деньги

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Со 2 августа российские родители начнут получать по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Такой срок был установлен для того, чтобы семьи успели купить все необходимое для учебного года. Изначально выплаты были назначены на 16 августа.

По данным Росстата, собрать в школу мальчика в 2020 году стоило 18,8 тысяч рублей, а девочку — 23,5 тысяч рублей. Валерия Малькова, преподаватель Московской школы стиля, персональный стилист, коуч, многодетная мама в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала, на что можно потратить выделенные средства.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Выплаты на школьников. Кого дороже подготовить к учебному году - мальчика или девочку

— Это зависит от аппетитов семьи и, прежде всего, мамы. Каждая хочет отправить своего ребенка как на выставку-продажу. Я, как многодетная и возрастная мама, отношусь к этому проще и проще одеваю своих детей. Меня могут закидать помидорами, что я одеваю детей слишком дешево. Брюки — до 2 тысяч, пиджак — 2,5 тысячи,рубашка — 1000 рублей. Что касается обуви — она дорогая. Это будет самое дорогое вложение — от 3000 и выше, — считает эксперт.

Кирилл Аксенов, отец четырех детей, рассказывает, как можно сэкономить на сборах в школу.

— Есть лайфхак: супруга покупала все 10 сентября, когда ажиотаж спал. Нужно все покупать заранее, за год до похода в школу. И тогда даже в 10 тыс. можно уложиться. У нас из четырех детей одна школьница, и все обошлось в 15 тыс. рублей. Сюда вошли одежда, канцелярия, рюкзак и обувь,— делится советами многодетный отец.

Отметим, что всего на эти цели из бюджета страны выделят 17 миллионов рублей.