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Пить нужно! Как алкоголь влияет на повторный сердечный приступ

Анна Михалюк

Общество
Пить нужно! Как алкоголь влияет на повторный сердечный приступ
Фото: Pexels

Ученые из Университетского колледжа Лондона определили, какая доза алкоголя может быть полезна для здоровья. В исследованиях принимали участие 48 тыс. пациентов, которым диагностировали за последние 20 лет сердечно-сосудистые заболевания.

Результаты показали, что у тех, кто выпивал шесть граммов алкоголя в день, риск повторного заболевания снижался на 50 процентов. При употреблении восьми граммов риск смерти от сердечного приступа, инсульта или стенокардии сократился на 27 процентов.

Заур Шугушев, профессор, главный кардиолог «РЖД-МЕДИЦИНА» в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» высказал свое мнение о пользе алкоголя для здоровья человека.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Риск повторного сердечного заболевания одинаков у тех, кто много пьет и не пьет вообще

— Американцы тоже проводили исследования, результаты которого частично созвучны с британскими. Если вы выпиваете от 13 до 48 граммов этанолового спирта в неделю, вне зависимости от напитка, риск сердечно-сосудистых осложнений снижается по сравнению с совсем непьющими и пьющим выше этой меры. До 50 граммов этанолового спирта в неделю является в среднем для всех людей полезной дозой для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но, например, есть французский парадокс — они пьют больше, питаются хуже, но живут дольше, — рассказывает эксперт.

Ранее сообщалось о продукте, который при регулярном употреблении поддерживает работу сердца.

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