Москвичи представили столицу на международном чемпионате профессионального мастерства

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В Москве завершились соревнования в рамках Азиатского чемпионата «Online Friendly Skills Game» по компетенции «Промышленный дизайн». Двое конкурсантов от столицы — Назима Аслидинова и Элина Пегова — выполняли задания в режиме онлайн на площадке Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова. Участники разрабатывали ручное приспособление — диспенсер — для людей с ограниченными возможностями здоровья, которое поможет упаковывать вещи.

Как отмечает участница сборной Ворлдскиллс Россия Назима Аслидинова, ей понравилось выполнять задание чемпионата по созданию уникальных проектов, облегчающих жизнь людям с ограниченными возможностями.

— Разработка предметов для людей с ограниченными возможностями здоровья это довольно трудоемкий процесс, но он самый интересный и очень важный.На рынке мало товаров для людей, у которых есть какие-то физические ограничения. Задание чемпионата как раз для них, я с удовольствием над ним работала, — рассказала она.

Для Элины Пеговой, представлявшей команду Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова, азиатский чемпионат стал первым международным соревнованием профессионального мастерства.

— Мне было волнительно, но очень интересно. Наша компетенция комплексная: нужно провести исследовательскую работу, проанализировать, что уже существует и основываясь на этом, предложить что-то новое. Также необходимо грамотно распределить время по этапам, чтобы не углубиться в теорию, поработать над визуализацией своего предложения. Для меня именно это было сложнее всего. Но все получилось, я проверила свои возможности и получила новый опыт, — поделилась она.

Международный чемпионат «Online Friendly Skills Game» продлится еще три недели, до 15 августа. Он проводится по 20 компетенциям. Результаты участники смогут узнать по окончании чемпионата. Итоги соревнований по всем компетенциям объявят на онлайн-церемонии закрытия 16 августа.