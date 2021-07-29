Американист оценил заявление сенаторов США по «Северному потоку — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Несколько сенаторов-республиканцев из банковского комитета США угрожают заблокировать утверждение двух кандидатур на должности в Министерство финансов США, если американский президент Джо Байден не изменит своего решения касаемо проекта «Северный поток — 2». К чему это может привести, рассказал эксперт-американист, политолог-экономист Малек Дудаков.

Сенаторы хотят, чтобы в отношении проекта были введены новые санкции. Они направили свои требования на имя министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. В письме утверждается, что российский газопровод «усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, а также дестабилизирует хрупкую безопасность Украины».

— Аппаратные возможности республиканцев в настоящий момент ограничены, они находятся в меньшинстве в сенате, — уточнил эксперт.

Он пояснил, что Демократическая партия по своей численности находится в большинстве, поэтому они одними голосами могут утвердить любые кабинетные позиции. Американист уверен, что в целом в письме сенаторов говорится о незначительных фигурах, согласование которых не будет на что-то влиять, отмечает News.ru.

В свою очередь заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что если «Северный поток — 2» не будет введен в эксплуатацию, цены на газ в Евросоюзе возрастут до 500 долларов за тысячу кубометров.

На нидерландском TTF спотовые цены достигли отметки 484 доллара за тысячу кубических метров. В Европе стоимость оценивается не в объеме, а в тепловой выдаче. В связи с этим биржевая котировка составила 39 евро за один мегаватт-час.

Цены в настоящее время находятся возле установления исторических рекордов. Однако пока есть время до начала массовых закупок газа в Евросоюзе. Обычно это происходит, когда наступают холода. Также учитывается, что газовый дефицит на континенте отсутствует, отмечает «Экономика сегодня».