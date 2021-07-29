Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Американист оценил заявление сенаторов США по «Северному потоку — 2»

Елена Фролова

Политика
Американист оценил заявление сенаторов США по «Северному потоку — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Несколько сенаторов-республиканцев из банковского комитета США угрожают заблокировать утверждение двух кандидатур на должности в Министерство финансов США, если американский президент Джо Байден не изменит своего решения касаемо проекта «Северный поток — 2». К чему это может привести, рассказал эксперт-американист, политолог-экономист Малек Дудаков.

Сенаторы хотят, чтобы в отношении проекта были введены новые санкции. Они направили свои требования на имя министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. В письме утверждается, что российский газопровод «усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, а также дестабилизирует хрупкую безопасность Украины».

— Аппаратные возможности республиканцев в настоящий момент ограничены, они находятся в меньшинстве в сенате, — уточнил эксперт.

Он пояснил, что Демократическая партия по своей численности находится в большинстве, поэтому они одними голосами могут утвердить любые кабинетные позиции. Американист уверен, что в целом в письме сенаторов говорится о незначительных фигурах, согласование которых не будет на что-то влиять, отмечает News.ru.

В свою очередь заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что если «Северный поток — 2» не будет введен в эксплуатацию, цены на газ в Евросоюзе возрастут до 500 долларов за тысячу кубометров.

На нидерландском TTF спотовые цены достигли отметки 484 доллара за тысячу кубических метров. В Европе стоимость оценивается не в объеме, а в тепловой выдаче. В связи с этим биржевая котировка составила 39 евро за один мегаватт-час.

Цены в настоящее время находятся возле установления исторических рекордов. Однако пока есть время до начала массовых закупок газа в Евросоюзе. Обычно это происходит, когда наступают холода. Также учитывается, что газовый дефицит на континенте отсутствует, отмечает «Экономика сегодня».

Читайте также:
Северный поток — 2экспертымнение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Все мнения
О проекте