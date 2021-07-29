Стоимость земельных участков в Петербурге выросла на четверть

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Стоимость земельных участков на территории Санкт-Петербурга и в его окрестностях увеличилась минимум на четверть. Такую информацию предоставили в пресс-службе одного из петербургских консалтинговых центров.

Эксперты уверены, что данная тенденция связана с ограниченным предложением на земельном рынке. Они утверждают, что из него для начала вымываются участки с полной градостроительной подготовкой. Между застройщиками образовалась конкуренция за такие участки. В результате это привело к появлению дефицита ликвидных земель, а также к росту числа перепродаж подготовленных к запуску проектов.

С января по июнь объем реализации площадей в Северной столице и пригороде равен порядка 200 гектаров, на которых можно построить 2,2 миллиона квадратных метров жилья, отмечают «Невские новости». Согласно данным статистики, данный объем составляет только два процента от показателей прошлого года. Уточняется, что также озвучены самые крупные сделки первого полугодия. Так, в Парголове была совершена покупка 33 гектаров, в Пушкине — 23 гектаров, а на Лиговском проспекте — 18 гектаров.