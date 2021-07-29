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Андрей Воробьев рассказал, какие дома войдут в программу реновации в Подмосковье

Елена Фролова

Общество
Андрей Воробьев рассказал, какие дома войдут в программу реновации в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Старое жилье будут демонтировать на территории Московской области по программе реновации. В первую очередь, этот проект будет касаться бараков и пятиэтажных зданий. Такую информацию озвучил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Будут демонтированы самые старые и безнадежно устаревшие пятиэтажные жилые дома. Однако в глобальном смысле перед нами стоит задача в первую очередь разобраться с двух-трехэтажными бараками, — подчеркнул глава региона.

По его словам, программу реновации будут проводить только с учетом интересов местных жителей. В результате граждане получат качественные, благоустроенные квартиры. Каждый подобный проект должен соответствовать высоким стандартам и требованиям.

Как подчеркнул Андрей Воробьев, в столице программа реновации начиналась непросто, однако в настоящее время жильцы, получившие комфортные квартиры, довольны произошедшим, отмечает телеканал 360.

— Мы уже имеем первые проекты в Раменском, Красногорске и Одинцове. Там будет обеспечено улучшенное качество жизни для тех, кто пока проживает в старых квартирах, — подчеркнул губернатор.

По его словам, итоги реновации в области будут видны не сразу. Однако он не сомневается в том, что программа будет успешной.

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