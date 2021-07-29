Прокуратура Москвы подвела итоги работы за первую половину 2021 года

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В понедельник, 28 июля, в московской прокуратуре прошло заседание коллегии по подведению итогов работы за первое полугодие 2021 года. В нем приняла участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Председателем заседания стал прокурор города Денис Попов. На нем присутствовали члены коллегии прокуратуры столицы, руководители подразделений аппарата прокуратуры города, окружные, межрайонные и специализированные прокуроры.

Он отметил, что за первое полугодие текущего года в прокуратуру обратились больше 243 тысяч граждан и юридических лиц. Удовлетворенных обращений стало больше в 2 раза —с 6 776 до 13 412. За полгода столичные прокуроры выявили более 42 тысяч нарушений.

Число зарегистрированных преступлений за этот период в Москве незначительно увеличилось — на 2,4 процента. Их количество составило 73,5 тысячи. Выросло количество особо тяжких проступков (более чем на 19 процентов) и изнасилований (на 27,7 процента). На 41 процент выросло количество преступлений в сфере противодействия коррупции.

В июне московская прокуратура провела проверку из-за падения дерева на человека. Оно упало на женщину, которой позже диагностировали перелом ноги.