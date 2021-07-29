Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вассерман призвал открывать кабинеты общей практики для работы профильных врачей

Павел Гриднев

Общество
Вассерман призвал открывать кабинеты общей практики для работы профильных врачей
Фото: Из личного архива Анатолия Вассермана

У жителей Москвы должна быть возможность получить квалифицированную медицинскую помощь в шаговой доступности, а не ездить из отдаленных районов города в специализированные центры. Для этого необходимо наладить прием узких специалистов в кабинетах врачей общей практики. Об этом сообщил журналистам аналитик Анатолий Вассерман.

— Семейный̆ доктор может только выявить заболевание, оказать помощь на ранней стадии, но как быть со сложными случаями? В качестве решения проблемы было бы уместно открывать в дальних районах столицы кабинеты врачей общей практики, но с условием того, что туда будут приезжать работать по графику узкопрофильные специалисты, которые необходимы в каждом поликлиническом филиале, — сказал Анатолий Вассерман.

Эксперт подчеркнул, что врачи общей практики не заменят узкопрофильных специалистов. Речь идет о том, чтобы люди могли полностью обследоваться в учреждениях первичного амбулаторного звена.

— Кабинеты с приглашенными узкими специалистами дадут возможность жителям отдаленных районов получить помощь в шаговой доступности, а не ездить в центральную поликлинику из одного конца города в другой. Но они никак не заменят полноценного обследования, — отметил публицист.

Вассерман также подчеркнул необходимость строить новые корпуса поликлиник в связи с ростом населения в отдельных районах Москвы из-за проведения реновации.

— Конечно, для обеспечения всех граждан качественными и оперативными медицинскими услугами всегда лучше иметь новое современное здание с грамотной логистикой, высококлассным медицинским и техническим оснащением. Поэтому строить новые амбулатории стоит там, где это возможно, — заключил Вассерман.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Все мнения
О проекте