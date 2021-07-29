Вассерман призвал открывать кабинеты общей практики для работы профильных врачей

Фото: Из личного архива Анатолия Вассермана

У жителей Москвы должна быть возможность получить квалифицированную медицинскую помощь в шаговой доступности, а не ездить из отдаленных районов города в специализированные центры. Для этого необходимо наладить прием узких специалистов в кабинетах врачей общей практики. Об этом сообщил журналистам аналитик Анатолий Вассерман.

— Семейный̆ доктор может только выявить заболевание, оказать помощь на ранней стадии, но как быть со сложными случаями? В качестве решения проблемы было бы уместно открывать в дальних районах столицы кабинеты врачей общей практики, но с условием того, что туда будут приезжать работать по графику узкопрофильные специалисты, которые необходимы в каждом поликлиническом филиале, — сказал Анатолий Вассерман.

Эксперт подчеркнул, что врачи общей практики не заменят узкопрофильных специалистов. Речь идет о том, чтобы люди могли полностью обследоваться в учреждениях первичного амбулаторного звена.

— Кабинеты с приглашенными узкими специалистами дадут возможность жителям отдаленных районов получить помощь в шаговой доступности, а не ездить в центральную поликлинику из одного конца города в другой. Но они никак не заменят полноценного обследования, — отметил публицист.

Вассерман также подчеркнул необходимость строить новые корпуса поликлиник в связи с ростом населения в отдельных районах Москвы из-за проведения реновации.

— Конечно, для обеспечения всех граждан качественными и оперативными медицинскими услугами всегда лучше иметь новое современное здание с грамотной логистикой, высококлассным медицинским и техническим оснащением. Поэтому строить новые амбулатории стоит там, где это возможно, — заключил Вассерман.