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Более 200 грамм наркотиков изъяли у молодого человека в Зеленограде

Михаил Алимов

Происшествия
Более 200 грамм наркотиков изъяли у молодого человека в Зеленограде
Фото: moscow-live

Зеленоградские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

После проведенного у 19-летнего мужчины обыска правоохранители нашли более 200 граммов неизвестного вещества, упакованного в сверток. Им оказался метилэфедрон — наркотическое вещество.

По версии следствия, юноша приобрел его, чтобы потом распространять в виде закладок на территории города.

Видео: Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Молодого человека отправили в СИЗО.

В июне «ВМ» писала о банде наркоторговцев, которую задержала полиция в Зеленограде. Правоохранители пресекли шесть попыток сбыта наркотиков и легализации денежных средств. У 11 задержанных изъято свыше 1,8 килограмма вещества, содержащего героин.

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