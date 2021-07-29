Приезжающим из-за границы россиянам без прививки продлили срок сдачи теста на COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Непривитые от коронавируса россияне, которые возвращаются в страну из-за границы, должны будут в течение четырех дней загрузить на сайт «Госуслуги» результат теста на COVID-19. Соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 29 июля.

В постановлении отмечается, что до получения результатов теста россияне должны соблюдать режим изоляции. Ограничить свое передвижение необходимо по месту жительства или пребывания, уточняется в документе.

Требование вступит в силу 30 июля. До этого граждане должны были сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия в страну, отмечается в документе на портале.

28 июля сообщалось, что с августа 2020 года более 1,5 тысячи жителей столицы, вернувшихся из-за рубежа, оштрафовали за непредоставление результата теста на COVID-19. В общей сложности им придется заплатить государству почти 19 миллионов рублей.