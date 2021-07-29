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Движение на востоке Москвы будут поэтапно ограничивать с 6 августа

София Долганова

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Движение на востоке Москвы будут поэтапно ограничивать с 6 августа
Фото: Вечерняя Москва

На Вербной улице и Открытом шоссе с 6 августа начнутся инженерные работы, в связи с чем движение на определенных участках дороги будет перекрыто. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 6 августа начнутся инженерные работы на Вербной улице и Открытом шоссе. В связи с этим на некоторых участках дороги будут поэтапно ограничивать движение, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение на востоке Москвы будут поэтапно ограничивать с 6 августаФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также с 19 июля по 28 августа будет ограничено движение на Свободном проспекте возле дома № 27. Кроме того, на участке Проектируемого проезда № 475 от дома 13 (строение 3) до владения 13 в Канатчиковском проезде будут ограничения с 20 июля по 25 августа. С 1 по 25 августа и с 15 сентября по 5 октября они будут действовать возле владения 9б (строение 3) в Канатчиковском проезде.

Недавно сообщалось, что движение транспорта на юго-востоке Москвы временно ограничат с 20 июля. На участках Окской улицы будут производиться инженерные работы. Ограничения продлятся до 20 августа.

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