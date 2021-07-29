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В Госдуме назвали «тявканьем» слова американки о российских гребчихах на Олимпиаде — 2020

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
В Госдуме назвали «тявканьем» слова американки о российских гребчихах на Олимпиаде — 2020
Фото: Пресс-служба Госдумы

Американская гребчиха Меган Калмо «не от большого ума» сказала, что ей мерзко наблюдать за успехами российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в четверг, 29 июля.

— Не от большого ума выражается американская гребчиха. Им противно, что российские спортсмены реально показывают мощь и силу российского спорта. Чем громче они тявкают, тем лучше наш результат, — рассказал парламентарий.

Слова гребчихи свидетельствуют о том, что отечественные спортсмены на правильном пути, приводит мнение Свищева «Спорт-Экспресс».

29 июля Калмо заявила, что медаль России в академической гребле на Играх ее «по-настоящему разочаровывает».

— Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром — противное чувство. Все это по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале А, — высказалась она.

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого.

В финальном заплыве они продемонстрировали результат 6 минут 51,45 секунды. Первыми пришли представительницы Новой Зеландии, обогнав Степанову и Орябинскую на 1,26 секунды. Третье место заняла команда Канады (+1,91 секунды).

Серебро Степановой и Орябинской стало первой для России олимпийской медалью с 2004 года, когда на Играх в Афинах золото завоевали Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин и Николай Спинев.

На счету отечественной сборной 28 медалей — из них восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых наград.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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