Лесной пожар потушили в Бодруме

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Лесной пожар в районе турецкого курорта Бодрум потушили, все эвакуированные туристы вернулись в свои гостиницы. Об этом сообщил в четверг, 29 июля, мэр города Ахмет Арас.

— Никто в Бодруме не пострадал, при эвакуации мы всех вывезли по морю. После того, как пожар в Гюверджинлике был потушен, туристы начали возвращаться в отели. Я постоянно был на связи с консульствами тех стран, откуда у нас отдыхают туристы, — России, Украины, Германии. Если есть вопросы, старались решить любые проблемы наших гостей. В Бодруме пожаров сейчас нет, все потушено, с отелями сейчас никаких проблем нет. Но большие площади нашего чудесного леса выгорели, — рассказал он.

Арас добавил, что пожар в районе соседнего Мармариса все еще не потушили, передает РИА Новости.

Видео: Предоставлено очевидцем

29 июля власти Мармариса приступили к эвакуации местных жителей и туристов из района, где бушует сильный лесной пожар. В тушении участвуют один самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

28 июля сообщалось о лесных пожарах в районе Манавгат. Как уточнили в генконсульстве РФ, экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.

Из-за сильного ветра, по словам представителя консульства, огонь распространился на лесопарки и сельскохозяйственные угодья около города. В шести кварталах города эвакуированы жители, уточнил дипломат. В тушении пожара участвовали два самолета, 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Не менее 53 человек пострадали в результате разгула стихии.

Число жертв лесных пожаров в Турции выросло до четырех.