Площадь пожара на складе в Марьине увеличилась до 2000 квадратных метров

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Перерва, 11с27 Карта всех событий

Площадь пожара на юго-востоке Москвы, в районе Марьино, на складе увеличилась до 2000 квадратных метров. Об этом в пятницу, 30 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— На место происшествия прибыл начальник Главного управления МЧС России по городу Москве, — добавил собеседник издания.

Также он сообщил, что на месте пожара работает авиация.

Пожар случился в ночь на пятницу, 30 июля. Загорелся склад на площади 400 квадратных метров. Инцидент произошел на улице Перерва, 11, строение 27. Пожару присвоен ранг № 2. Позже стало известно, что двое пожарных пострадали при тушении возгорания.