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Услугами строительной сферы на портале mos.ru воспользовались более 700 тысяч раз

Илья Ашуров

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Услугами строительной сферы на портале mos.ru воспользовались более 700 тысяч раз
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москвичи подали более 711 тысяч заявок на услуги в сфере строительства на сайте mos.ru с 2012 года. Наиболее распространенные услуги данной сферы: оформление ордеров на земельные работы, установка временных ограждений и размещение временных объектов.

Благодаря электронному сервису подачи заявок пользователи экономят время на оформление документов. Так, только за 2021 год жители столицы уже воспользовались услугами в сфере строительства 120 тысяч раз.

— Цифровая экосистема Москвы помогает создавать в городе условия для более комфортного ведения бизнеса. Москва первой в России перевела цикл строительных услуг в электронный вид. Это стало возможным в том числе благодаря развитию городской системы электронного межведомственного взаимодействия, — рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Также он добавил, что в настоящее время только дистанционно можно получить 19 из 23 представленных на портале строительных услуг. Сам же процесс электронного оформления документов более открытый и понятный.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что онлайн-услуги также помогают снизить административный барьер. По его словам, большая часть предприятий в сфере строительства положительно оценивает перевод процесса по оформлению документов в онлайн-формат, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На портале mos.ru доступно более 380 услуг в разных сферах. Например, у пользователей есть возможность получить электронный единый платежный документ (ЕПД). С 2011 года жители Москвы воспользовались услугой свыше 93 миллионов раз.

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