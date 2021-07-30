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Более 200 артефактов нашли археологи на Сретенке

София Долганова

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Более 200 артефактов нашли археологи на Сретенке
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Россия, Москва, улица Сретенка Карта всех событий

В ходе археологических работ на улице Сретенке специалисты обнаружили керамические артефакты XVI — конца XIX века. Об этом рассказал в пятницу, 30 июля, глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

— Раскопки на Сретенке начались недавно, однако коллекция керамических артефактов уже превышает 200 экземпляров. Это бесценный исторический материал, который поможет ученым лучше узнать особенности быта москвичей начиная с XVI века, — сказал глава департамента.

Во время работ также обнаружили 12 фрагментов чернолощеных колокольчиков XVII–XVIII веков. По мнению Алексея Емельянова, эти колокольчики были использованы в качестве игрушек, однако археологи еще будут изучать данный вопрос.

Среди керамических игрушек есть и фигурка медведя, свистулька и даже шарик-погремушка. Эти предметы относятся к XVI–XVIII векам.

В коллекции также есть и другие артефакты — керамические подсвечники и помадные банки. Эти находки, а также обнаруженные во время работ голландские турецкие курительные трубки специалисты датируют XVIII — первой половиной XIX века.

В коллекции присутствуют изразцы для печи: археологи предполагают, что данные предметы украшали интерьеры одного из московских домов XVII–XIX веков. Исследовательские работы на Сретенке продолжаются, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

10 июня в Москве начался археологический сезон. До начала октября на 800 площадках города будут проводиться наблюдения, раскопки и исследования. Две трети площадок находится на территории ТиНАО.

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