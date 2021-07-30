Российские космонавты могут на время перейти в американский сегмент МКС

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Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) могут на время перебраться к американским «соседям», чтобы их эксперты восстановили топливную систему модуля «Наука». Информация следует из переговоров экипажа с коллегами на Земле.

Из переговоров стало известно, что астронавт Олег Новицкий обратился к специалисту подмосковного Центра управления полетами с просьбой согласовать с коллегами из США возможность для российских космонавтов временно перебраться на американский МКС 30 июля на то время, пока будет проходить операция по восстановлению топливной системы модуля «Наука».

Представители НАСА рассказали, что расследование недавнего инцидента возглавит российская сторона. В нем также будут принимать участие американские специалисты. Представитель организации Джоэл Монталбано отметил, что при стыковке не было замечено явных повреждений.

В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция, членами которой являются россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Том Песке, передает американское космическое ведомство.

Новейший модуль «Наука» прибыл на МКС 29 июля. После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, его двигатели внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.

Так, НАСА и Boeing приняли решение отменить запланированную на пятницу попытку запуска во второй орбитальный испытательный полет корабля Starliner.

Решение о новой дате запуска пока не принято, но уточняется, что новая возможность для старта появится не ранее 3-4 августа.